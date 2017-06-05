Дело об избиении школьника в Петербурге закрыто за примирением сторон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Приморский районный суд Петербурга прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении водителя, который избил школьника, переходившего с самокатом дорогу перед его автомобилем, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева, добавив, что мужчина купил ребенку велосипед.

По данным следствия, инцидент произошел днем 9 апреля в районе Ланского шоссе, когда водитель автомобиля KIA Никита Кравченко напал на ребенка, который шел с самокатом по переходу на зеленый свет. Следствием установлено, что водитель ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и скрылся с места происшествия. Потерпевший мальчик был госпитализирован и после оказания помощи отпущен домой. По ходатайству следователя Кравченко, подозреваемый в избиении ребенка, был заключен под стражу.

"Приморский районный суд в предварительном судебном заседании прекратил производству по уголовному делу в отношении Кравченко, обвиняемого в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия в связи с примирением сторон. Потерпевшими было заявлено соответствующее ходатайство, которое суд удовлетворил", — сказала Лебедева.

По ее словам, в суде не шло речи о компенсации. "Стороны просто примирились, Кравченко купил ребенку велосипед", — добавила собеседница агентства.