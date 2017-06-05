Блогер Варламов не смог отсудить у Первого канала полмиллиона рублей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск известного блогера Ильи Варламова о взыскании с Первого канала 540 тысяч рублей за незаконное, по мнению истца, использование девяти его фотографий в передаче про дороги в Омске, следует из опубликованного в понедельник решения суда.

Как установил суд, Первый канал по итогам прямой линии с президентом России, состоявшейся в апреле 2016 года, показал передачу "Время покажет", посвященную качеству "автомобильных дорог страны в целом и в Омске в частности". В этой передаче было использовано девять фотоизображений Варламова, размещенных ранее на его сайте в публикации "Жуткий Омск".

Суд указал в решении, что в соответствии с нормами российского законодательства произведения могут быть свободно использованы без согласия автора и выплаты вознаграждения при наличии четырех условий: использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях; с обязательным указанием автора; источника заимствования; в объеме, оправданном целью цитирования.

Суд посчитал, что все четыре условия были ответчиком соблюдены. Так, суд определил, что передача являлась информационной, объем использованных фотографий – 9 из 47 размещенных самим блогером в своем фоторепортаже – позволяет говорить о цитировании, а источник заимствования – сайт varlamov.ru – был указан в кадре. При этом суд счел, что, поскольку фамилия автора и адрес сайта, на которой эти фотографии обнародованы автором, совпадают, титр varlamov.ru полно отражает как имя автора, так и источник заимствования. Решение пока не вступило в силу.

Верховный суд России в апреле поддержал позицию арбитражного суда Москвы, который в другом деле также отклонил иск Варламова. Блогер требовал взыскать с интернет-портала archi.ru 440 тысяч рублей за использование фотографий истца без разрешения автора, которое ответчик посчитал цитированием. Как установил суд, 22 фотографии истца были использованы ответчиком не для иллюстрирования собственных статей, а в 15 обзорах блогов, пишущих на темы архитектуры.

Варламов нередко судится со СМИ, использующими его фотографии. Ранее в одном из судебных актов говорилось, что "создание фотопроизведений и их реализация являются основным видом деятельности и источником дохода индивидуального предпринимателя Варламова".