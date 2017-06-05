В Адыгее совершил экстренную посадку вертолет Ми-2

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Адыгее после возгорания двигателя, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Вертолет, выполнявший орошение полей, приземлился вблизи населенного пункта Сергиевское", — сказал собеседник агентства.

По его словам, летчик не пострадал. Обстоятельства ЧП выясняются.

В свою очередь представитель Южного регионального центра МЧС сообщила РИА Новости, что вертолет загорелся после совершения жесткой посадки. "Вертолет совершал обработку полей, совершил жесткую посадку, после чего загорелся, жертв и разрушений в результате падения нет. Инцидент произошел в Адыгее", — пояснила собеседница агентства, добавив, что информация в настоящее время уточняется.