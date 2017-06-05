Главу департамента градостроительства Самары отправили под домашний арест

САМАРА, 5 июн — РИА Новости. Главу департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова, подозреваемого в предложении посредничества в передаче взятки, отправили под домашний арест, сообщили РИА Новости в Самарском районном суде города.

"Самарским районным судом Самары удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца — до 3 августа включительно", — сообщила собеседница агентства.

По версии следствия, в мае Рубаков пообещал местному жителю помочь в закрытии возбужденного в отношении него уголовного дела. Чиновник предложил выступить посредником при передаче взятки в размере 2,5 миллиона рублей сотрудникам правоохранительных органов, считает следствие. В одном из ресторанов Самары 2 июня он получил требуемую сумму, состоявшую из 1,1 миллиона рублей и муляжа банкнот на сумму 1,4 миллиона рублей, после чего главу департамента задержали. Возбуждено уголовное дело о предложении посредничества во взяточничестве. Как отметили в СУСК, на допросе Рубаков дал признательные показания, на его работе и дома проведены обыски.