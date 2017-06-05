Студентку из Югры будут судить за публичное оправдание деятельности ИГ*

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн — РИА Новости. Жительница Мегиона (ХМАО) предстанет перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По информации следователей, в 2015 году, являясь студенткой одного из колледжей Нижневартовска, в своих публичных высказываниях оправдывала деятельность запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*.

"Кроме того, девушка разместила на своей личной странице в социальной сети "ВКонтакте" аудиозаписи с высказываниями, поддерживающими деятельность указанной организации и обосновывающими необходимость вражды, применения насилия в отношении представителей немусульманской религии", — говорится в сообщении следственного ведомства.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК РФ.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу", — резюмирует окружное следственное управление.

* Террористическая организация, запрещенная в России