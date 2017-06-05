Саратовского судью подозревают в получении взятки за отмену приговора

САРАТОВ, 5 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судьи Саратовского областного суда в отставке, подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, связанном с обещанием решить вопрос с отменой обвинительного приговора, сообщает в понедельник областное СУСК.

По версии следствия, судья областного суда получил от знакомого, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, 150 тысяч рублей и муляжи денег на пять миллионов рублей в качестве первой части незаконного вознаграждения по ранее имевшейся договоренности.

"Средства предназначались за решение вопроса об отмене обвинительного приговора в отношении осужденного судом первой инстанции за совершение мошенничества к восьми годам лишения свободы… и возврат дела на новое рассмотрение с дальнейшим вынесением оправдательного приговора. При этом судья… не мог способствовать принятию какого-либо решения по данному делу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сразу после получения вознаграждения судья был задержан сотрудниками областного УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что 26 февраля 2016 года сотрудники УФСБ при получении крупной суммы денежных средств задержали судью областного суда Владимира Стасенкова, который спустя несколько дней ушел в отставку по собственному желанию. В региональном СУСК не подтвердили, но и не опровергли РИА Новости информацию о том, что фигурантом данного дела является Стасенков.