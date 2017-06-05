Экс-мэра Владикавказа подозревают в махинациях на 75 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 5 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Объявленный ранее в федеральный розыск экс-мэр Владикавказа стал фигурантом еще одного уголовного дела о превышении полномочий на сумму 75 миллионов рублей, сообщило МВД по Северной Осетии.

"Установлено, что в 2010 году руководство Владикавказа передало в аренду коммерческой строительной фирме около 30 гектаров земли под строительство жилья. Арендатор должен был построить инженерную инфраструктуру, внутриплощадочные инженерные сети и благоустроить территорию. Однако в нарушение условий договора часть работ на сумму 97 миллионов рублей проведена за счет средств администрации Владикавказа", — говорится в сообщении.

Как отмечается, что в отношении чиновников администрации возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Причинение имущественного ущерба".

"В ходе расследования установлено, что 75 миллионов рублей от общей суммы выделены на работы по энергоснабжению микрорайона непосредственно по указанию экс-главы Владикавказа", — добавили в ведомстве. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий".

В настоящее время бывший мэр Сергей Дзантиев находится в розыске по ранее возбужденному уголовному делу по факту присвоения денежных средств в особо крупном размере, напомнили в ведомстве.