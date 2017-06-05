Очевидец рассказал о поведении тверского стрелка в день трагедии

РЕДКИНО (Тверская область), 5 июн — РИА Новости. Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области, в день преступления вел себя спокойно и не выглядел странным, "разве что глаза немного бегали", рассказала РИА Новости кассир СНТ Татьяна Морозова.
"Обыкновенный парень, вёл себя спокойно, даже комплимент сделал. Заплатил 250 рублей. Спросил, не заели ли меня комары. Разве что глаза немного бегали — как будто волновался о чем-то", — вспоминает Морозова.
В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, сообщил ранее Следственный комитет. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.
Расследование продолжается.