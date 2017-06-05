Очевидец рассказал о поведении тверского стрелка в день трагедии

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек

РЕДКИНО (Тверская область), 5 июн — РИА Новости. Сергей Егоров, подозреваемый в убийстве девяти человек в Тверской области, в день преступления вел себя спокойно и не выглядел странным, "разве что глаза немного бегали", рассказала РИА Новости кассир СНТ Татьяна Морозова.

По ее словам, она впервые с ним встретилась в день убийства – он зашёл к ней, чтобы заплатить за свет.

"Обыкновенный парень, вёл себя спокойно, даже комплимент сделал. Заплатил 250 рублей. Спросил, не заели ли меня комары. Разве что глаза немного бегали — как будто волновался о чем-то", — вспоминает Морозова.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу, сообщил ранее Следственный комитет. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

Расследование продолжается.