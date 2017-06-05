В Кемерово ищут продавца несуществующего лекарства от смертельной болезни

КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Кемеровские полицейские разыскивают мошенника, который представился профессором и продал пенсионерке несуществующее лекарство от якобы смертельно опасной болезни за 170 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, жертвой обмана стала 75-летняя горожанка. Несколько дней назад на ее домашний телефон позвонила женщина, назвавшаяся работником медицинского центра. Собеседница обратилась к пенсионерке по имени отчеству и сообщила об очень плохих анализах и срочной операции, которая якобы была необходима для излечения от болезни.

"Затем звонившая передала трубку мужчине, который представился профессором. После непродолжительной беседы он сообщил, что смертельно опасную болезнь можно вылечить при помощи уникального препарата, однако лекарства на всех не хватает, поэтому нужно сделать срочный предзаказ и перевести деньги на счет", — сказали в главке.

Как выяснили полицейские, пенсионерка вспомнила, что недавно действительно сдавала анализы в поликлинике по месту жительства, поэтому пошла в банк и перевела 170 тысяч рублей. Прождав несколько дней и не получив больше никакой информации, она обратилась к силовикам.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности аферистов и задержать их. Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество со значительным ущербом", санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.