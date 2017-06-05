Ущерб от урагана в Свердловской области составил 500 миллионов рублей

НИЖНИЙ ТАГИЛ (Свердловская область), 5 июн — РИА Новости. Ущерб от урагана в Свердловской области, по предварительной оценке, составил 500 миллионов рублей, сообщил журналистам министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Николай Смирнов.

Как сообщалось ранее, в субботу из-за грозы в Свердловской области погиб один человек. Режим ЧС был введен в Нижнем Тагиле и Староуткинске, где ураганом повреждены несколько десятков жилых строений. В Нижнем Тагиле в результате грозы пострадали восемь человек.

"По нашей оценке, общий урон в области составил 500 миллионов рублей. Завтра будет дана оценка повреждений жилому фонду. Предполагается, что эта сумма ущерба составит 100 миллионов рублей", — сказал Смирнов.

По его словам, губернатор региона Евгений Куйвашев поручил ускорить ликвидацию последствий и обеспечить функционирование объектов в течение трех, максимум, пяти дней. Минэнерго поручено собрать за сутки информацию обо всех поврежденных домах для выделения поддержки. В селах помощь будет оказана физическим лицам, а по многоквартирным домам деньги будут направлять через муниципалитеты.