Подозреваемый в убийстве под Тверью давно психически болен, считает эксперт

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мужчина, арестованный по подозрению в массовом убийстве под Тверью, скорее всего уже давно психически болен, считает руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд заключил под стражу подозреваемого в убийствах Сергея Егорова.

"С одной стороны, были четко целенаправленные действия, с другой — состояние аффекта. Он из дома уехал в состоянии аффекта. Такие смешанные состояния бывают, но когда человек совершил что-то в состоянии аффекта, он буквально через несколько минут осознает, что он сделал, хватается за голову или еще как-то выражает отчаяние. А это хладнокровный убийца, который уехал за винтовкой, вернулся и начал всех подряд расстреливать", — отметил Виноградов.

По словам эксперта, такое поведения нехарактерно для психически здорового человека. Тот факт, что психические проблемы не были выявлены у него при медосмотрах, например, при получении водительского удостоверения, не удивителен, поскольку они часто бывают достаточно поверхностными.

"К аффекту можно отнести состояние, когда он уехал в возбуждении, но вернулся с холодным расчетом. Поэтому мое предварительное мнение, что он болен был давно", — подытожил Винградов.