Подозреваемый в убийстве под Тверью давно психически болен, считает эксперт

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мужчина, арестованный по подозрению в массовом убийстве под Тверью, скорее всего уже давно психически болен, считает руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.
"С одной стороны, были четко целенаправленные действия, с другой — состояние аффекта. Он из дома уехал в состоянии аффекта. Такие смешанные состояния бывают, но когда человек совершил что-то в состоянии аффекта, он буквально через несколько минут осознает, что он сделал, хватается за голову или еще как-то выражает отчаяние. А это хладнокровный убийца, который уехал за винтовкой, вернулся и начал всех подряд расстреливать", — отметил Виноградов.
"К аффекту можно отнести состояние, когда он уехал в возбуждении, но вернулся с холодным расчетом. Поэтому мое предварительное мнение, что он болен был давно", — подытожил Винградов.