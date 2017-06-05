Местные жители рассказали об убитых под Тверью

РЕДКИНО (Тверская обл.), 5 июн — РИА Новости. Жители и дачники посёлка Редкино Тверской области, пребывающие в шоке после трагедии, разыгравшейся накануне, когда пьяный преступник перестрелял девять человек из карабина "Сайга", добрыми словами вспоминают убитых.

В ночь на воскресенье мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное. В понедельник суд заключил под стражу подозреваемого в убийствах Сергея Егорова.

Искал, с кем выпить

"Смирновы были очень хорошими людьми, работящими. Оба работали в Москве: Вера — медсестрой, Паша — сварщиком и строителем. Хотя погулять тоже любили, но никогда никаких скандалов не было", — рассказывают об убитых жителях Редкино их соседи. После гибели Смирновых осталась их дочь, 21-летняя студентка Полина, и пожилая немощная мать.

"Хозяйственный был мужик, очень любил свою жену. Никто не мог представить, что такое произойдёт", — говорят соседи про Александра Редина 1966 года рождения.

Среди погибших оказались двое молодых москвичей – Иван и Вячеслав Савельев, на даче которого и разыгралась трагедия. Они приехали в Редкино поесть шашлыки на выходных.

"Спокойные ребята лет тридцати. Можно сказать, крутые — кажется, служили в ВДВ. Но хорошие — никогда не видел от них никаких проблем. Я думаю, что электрик попросился к ним выпить, а они его послали — он неопрятно выглядел, вряд ли они хотели с ним выпивать", — рассказал РИА Новости сосед убитых по имени Сергей. По его словам, накануне электрик заходил и к нему на дачу — якобы проверить счетчики, но при этом намекал, что неплохо бы выпить.

В трагедии пострадала и бабушка Вячеслава, 92-летняя ветеран войны — убийца нашёл её в доме и хладнокровно пристрелил.

А вот девушке Вячеслава повезло больше — она уже спала, и преступник просто её не заметил.

"Я не сразу поняла, что произошло — ворвался какой-то мужчина, стал стрелять. Все произошло буквально на моих глазах", — рассказала РИА Новости девушка. Момент ссоры с электриком она пропустила, потому что уже спала.

В товариществе "50 лет Октября" никогда не было ничего подобного — максимум, что могут вспомнить старожилы, это какую-нибудь драку или спор соседей по поводу криво установленной ограды. Трагедия, разыгравшаяся здесь в ночь с 3 на 4 июня, стала шоком для местных жителей.

Местные жители рассказали РИА Новости, что в тот вечер несколько человек, в том числе семья Смирновых, собрались на даче у бывшего председателя товарищества Татьяны Архиповой. Поводом стало день рождения маленькой внучки Архиповой. Туда же без приглашения пришел местный электрик. Его в поселке хорошо знали — он сын местной жительницы, сам долгое время жил в Москве, но потом потерял работу и вернулся в поселок. Буквально пару недель назад его оформили электриком товарищества, но большим авторитетом у местных жителей он не пользовался — в электропроводке особо не разбирался, зато любил выпить. Впрочем, он своими руками отремонтировал дом своей матери.

"Мы его практически не видели трезвым, он все время ходил по поселку и искал, где выпить", — рассказывают местные жители. Архипова и ее гости отказали электрику. Возможно, кто-то из них отпустил и какое-то неприятное замечание в его адрес. Местные жители обсуждают также версию, что неприязнь электрика мог вызвать конфликт между старым и новым председателем товарищества — якобы прежняя председательница позволяла себе едкие замечания и в адрес соперницы, и в адрес нанятого ею электрика.

Расправа на пикнике

Как бы то ни было, обиженный электрик на машине — красном джипе "Опель" — поехал домой, на соседнюю улицу Земляничная, взял там карабин "Сайга" 12-го калибра и отправился мстить.

"Около часа ночи я слышал, что Сергей приехал. Видел фары, хлопнула дверь. Но значения не придал — мы сами сидели на улице, ужинали", — рассказал его сосед Влад. О том, что рядом разыгралась такая трагедия, Влад узнал только утром — из интернета.

"Для меня это тоже шок — я не мог представить, что Сергей на такое способен. Ну да, любил выпить — а кто не любит? Но никогда не буянил. Чтобы он мог взять карабин, пойти через деревню и всех хладнокровно убить? В голове не укладывается", — рассказывает мужчина. По свидетельству соседа, у электрика остались дочка и пожилая мать, сейчас они уехали в Москву.

В это время вечеринка у Архиповой закончилась, гости пошли в сторону дома. Но по дороге, на улице Мичурина, заглянули "на огонек" на дачу Савельевых, где как раз жарили шашлыки. Компания продолжила отдых, и тут неожиданно во двор к Савельевым ворвался вооруженный электрик. Удивительно, но он сумел в темноте перестрелять всех, сидевших на улице за столом, причем один из мужчин попытался сбежать и уже был у забора. Перебив сидевших на улице, электрик зашел в дом и продолжил расправу.

Всего жертвами электрика стали 9 человек — четверо женщин и пятеро мужчин. Причем среди убитых были те, кто даже не был с ним знаком. Пострадала и семья Смирновых, которая первая повздорила со своим убийцей.

Закончив расправу, убийца стал собирать трупы. Тело одной из женщин он положил в багажник, возможно, собираясь вывезти и спрятать, но в этот момент на участке появились участковый и инспектор ДПС. Также рядом с телами были найдены газеты и жидкость для розжига костров — но собирался ли убийца сжечь тела, или жидкость осталась после приготовления шашлыка, пока не ясно.

Правоохранители задержали мужчину. Протрезвев, он стал давать признательные показания.

Сейчас на месте преступления остается полиция, оцепление с места убийства не снято. К дому, где разыгралась трагедия, не пускают посторонних.