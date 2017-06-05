Житель Челябинской области обстрелял прохожего из ружья

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Житель Магнитогорска Челябинской области в воскресенье обстрелял из ружья у одного из домов местного жителя, полиция проводит проверку, сообщила в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Полицейскими установлено, что травму пострадавший получил в результате возникшего между мужчинами словесного конфликта, уточняется в сообщении.
Стрелявшим оказался местный житель 1968 года рождения, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, добавляется в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ГУМВД.
В ночь на воскресенье, 4 июня, мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области. Причиной конфликта, по одной из версий, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.