Наталью Шарину приговорили к четырем годам условно

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам условного заключения бывшую главу Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину по делу об экстремизме и растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Шарину виновной по всем пунктам обвинения и назначить ей наказание сроком на четыре года условно", — огласила решение судья. Штраф экс-главе библиотеки суд назначать не стал.

Судья также освободила Шарину из-под домашнего ареста и зачла его срок в общее наказание. При этом суд признал право библиотеки, как потерпевшей стороны, рассмотреть иск о возмещении ущерба в рамках гражданского процесса.

Прокуратура требовала приговорить Шарину к пяти годам условного заключения. Гособвинитель также настаивал на удовлетворении гражданского иска библиотеки более чем на 2,1 миллиона рублей.

Защита, в свою очередь, просила суд об оправдании Шариной. По утверждению адвоката Ивана Павлова, в деле нет ни состава, ни события преступления. По его словам, в обязанности Шариной не входило ни формирование библиотечного фонда, ни расстановка книг на полках.

Экс-главе библиотеки вменяется экстремизм: по версии следствия, она "организовала возможность получения и ознакомления неограниченного круга людей с литературой, признанной судом экстремистской". К этой литературе в числе прочего относятся книга "Голод на Украине" 1996 года выпуска, поэзия Дмитрия Павлычко, а также детский иллюстрированный журнал "Барвинок".

Всего в обвинении фигурируют около 25 книг. Адвокат ранее заявлял, что, в частности, на книге Дмитрия Корчинского "Война в толпе" нет библиотечного штампа, поэтому он предположил, что "она и ряд других книг могли быть подкинуты".

Кроме того, по мнению следствия, в 2011 году Шарина от имени библиотеки выплатила адвокатской коллегии "Еким и партнеры" 297 тысяч рублей, хотя никаких юридических услуг та не оказывала. Также, считают следователи, подсудимая в 2011-2013 годах фиктивно устроила на работу в библиотеку юристов и выплатила им, в общей сложности, 1,8 миллиона рублей.

Во время следствия Шарина находилась под домашним арестом.