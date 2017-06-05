Летчики МЧС спасли от пожара поселок в Красноярском крае

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жители поселка Новоенисейска в Красноярском крае выразили благодарность летчикам Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС РФ за спасение населенного пункта от пожара, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ведомства.

В конце мая в северной части Лесосибирска загорелась частная лесопилка. Пожар перешел на лес вокруг предприятия, а затем на поселок Новоенисейк. Люди пытались справиться с огнем самостоятельно, но из-за сильного ветра им это не удалось.

"Только усилиями вертолетчиков удалось остановить огонь и спасти дома. Два вертолета тушили целый день, летали друг за другом. Воду забирали рядом в Енисее", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полеты были связаны с высоким риском из-за сильного ветра.

В тот день экипажи вертолетов Ми-8 под командованием Алексея Лизуры и Виктора Баженова отработали над Новоенисейском восемь часов, лишь на короткое время совершая посадки для дозаправки топливом.

"Машины, оборудованные водосливными устройствами, сделали 101 слив на горящую территорию, это более 300 тонн воды. Только после этого очаг был ликвидирован, и вертолеты вернулись к месту базирования в Красноярск", — резюмировал представитель регионального центра.

МЧС ранее объявило о резком ухудшении пожарной обстановки в Красноярском крае, вызванной ураганным ветром и палом травы. В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня.

По уточненным данным МЧС, 24 мая в пяти населенных пунктах пожары уничтожили 138 жилых домов, где проживали 620 человек, в том числе 110 детей, три человека погибли.