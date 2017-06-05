Почти 28 тысяч жителей Якутии остались без электроснабжения из-за аварии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 27,5 тысячи человек в городе Ленск республики Саха (Якутия) остались без электроснабжения, говорится в материалах Минэнерго РФ.

Сообщается, что 5 июня в 10.08 действием защиты отключилась ВЛ 110 кВ "Городская –Ленск" (ДЗО ПАО "РАО ЭС Востока" и ПАО "Русгидро" – ПАО "Якутскэнерго") с неуспешными АПВ и РПВ. Обесточена ПС 110 кВ "Ленск".

"Без электроснабжения остались бытовые потребители города Ленск (около 27,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 10,5 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", — говорится в сообщении.