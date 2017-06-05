На Урале проверят учителей, десять лет получавших деньги в "школе-призраке"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о сотрудниках одной из школ города Среднеуральска Свердловской области, которые десять лет неправомерно получали зарплату и премии, несмотря на реконструкцию учебного заведения, говорится в сообщении Следственного комитета РФ.
СК проверит правомерность получения зарплаты сотрудниками этой школы, а также оценят своевременность и полноту мер по реконструкции образовательного учреждения. Следствие также опросит руководство и сотрудников школы, представителей управления образования и других лиц. Также будет проанализирована бухгалтерская и хозяйственная документация.