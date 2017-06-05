Под Воронежем вынесли приговор женщине, убившей подругу из-за кредита

ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. Суд приговорил к 9,5 годам колонии жительницу Воронежской области, которая взяла кредит на имя подруги и задушила ее, когда та узнала об этом, а потом спрятала тело и активно участвовала в поисках пропавшей, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, в июне прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 40-летней жительницы города Семилуки, которая 3 мая ушла из дома и в течение месяца ее местонахождение не удалось установить. Проверяя версии исчезновения, следствие выяснило, что в отношении женщины было совершено преступление.

"В ходе дополнительного допроса мать пропавшей вспомнила, что накануне исчезновения ее дочь сообщила, что кто-то взял на ее имя кредит в банке в сумме около 300 тысяч и не стал погашать. Следователями были истребованы копии документов по кредиту, назначены необходимые экспертизы, установившие, что подписи в данных документах сделаны не потерпевшей, а иным лицом с подражанием ее подписи", — сообщает региональное управление СК РФ.

Далее следствие установило, что кредит на имя пропавшей взяла ее подруга — 41-летняя жительница Семилук. Сперва она категорически отрицала свою причастность к исчезновению подруги, но при этом сказала, что действительно взяла кредит и расписалась за потерпевшую, поскольку та просила ее об этом. По данным следствия, эта женщина вместе с сестрой пропавшей даже подавала заявление в правоохранительные органы о безвестном исчезновении и принимала активное участие в поисках подруги, однако органы предварительного расследования подвергли ее показания сомнению.

"В ходе дальнейшей отработки указанной версии был установлен бывший супруг женщины, который дал показания, изобличающие ее в убийстве без вести пропавшей подруги. При этом мужчина пояснил, что он вместе с товарищем помог бывшей супруге избавиться от тела погибшей. С его участием была проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он указал место, где сокрыл тело", — сообщает следствие.

Тело без вести пропавшей нашли благодаря показаниям мужчины, а ее подругу заключили под стражу. Сперва, как сообщает следствие, она отрицала свою причастность к убийству, но затем дала признательные показания, пояснив, что 3 мая 2016 года вместе с подругой употребляла алкогольные напитки, и во время распития спиртного она призналась женщине, что взяла на ее имя кредит.

"Между ними возникла ссора, в ходе которой она схватила подругу руками за шею и стала душить. После того, как последняя перестала подавать признаки жизни, она спрятала ее тело в большую дорожную сумку. Спустя несколько дней женщина вывезла тело убитой на тележке из квартиры, а затем попросила своего бывшего супруга помочь ей избавиться от тела", — сообщает следствие. По его данным, при предъявлении обвинения женщина частично признала свою вину, пояснив, что убивать подругу она не хотела.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.