Под Челябинском в больнице умерла девочка, отдыхавшая в лагере

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Маленькая девочка скончалась в больнице, куда ее привезли из детского лагеря в городе Чебаркуль Челябинской области, говорится в сообщении регионального следственного управления СК РФ.

"Второго июня 2017 года с территории одного из детских лагерей (город Чебаркуль) в лечебное учреждение была доставлена 4-летняя девочка, которая скончалась в больнице. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка страдала хроническим заболеванием. Она отдыхала в лагере с бабушкой, когда случился очередной приступ.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняется причина смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.