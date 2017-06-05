В Петербурге в ДТП с автобусом пострадали одиннадцать человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали при столкновении автобуса ПАЗ с грузовым автомобилем в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"ДТП произошло утром в районе 256 километра Приморского шоссе. Водитель пассажирского автобуса ПАЗ совершил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем. В результате пострадали 11 человек, один из них находится в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По факту ДТП проводится проверка.

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