В Новосибирске двухгодовалый ребенок выжил после падения из окна 7 этажа

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Двухгодовалый мальчик выжил после падения из окна седьмого этажа, врачи диагностируют не опасные для жизни травмы, сообщает СУСК по области.

По данным следствия, ребёнок находился в квартире со своей матерью, в какой-то момент женщина уснула. "В это время малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна", — отмечает СК.

"Сетка не выдержала веса мальчика, и он с высоты седьмого этажа упал вниз. Прибывшие на место по вызову работники скорой помощи… увезли ребенка в 1-ю Детскую городскую клиническую больницу… Новосибирска. По имеющимся сведениям, диагностированные у мальчика телесные повреждения не представляют опасности для его жизни", — говорится в сообщении.

В настоящее время по факту падения ребёнка проводится проверка.