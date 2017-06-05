Кузбасский шахтер зарезал коллегу во время ссоры

КЕМЕРОВО, 5 июн — РИА Новости. Жителя кузбасского города Белово задержали по подозрению в убийстве коллеги и ранении ещё четверых, на которых он, по предварительной информации, напал с ножом прямо в салоне служебного автобуса, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошёл в воскресенье вечером, когда подозреваемый с коллегами возвращался с работы на служебном автобусе шахты "Талдинская". Мужчины, по версии следствия, употребляли спиртные напитки, затем между ними возник конфликт.

"Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдалённом районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк, завозя его первым. В ответ мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. Путь ему преградил другой 34-летний коллега, который стал удерживать злоумышленника за одежду. Тогда он ударил его ножом в грудь, остальные рабочие попытались помочь потерпевшему, но мужчина и им стал наносить ранения", — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, после остановки автобуса подозреваемый скрылся с места преступления, водитель вызвал "скорую помощь" и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины, который первый получил удар ножом, также госпитализировали еще четырёх работников с легкими ножевыми ранениями.

Сотрудники местной полиции задержали подозреваемого в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

"В рамках расследования будет дана юридическая оценка всем действиям 42-летнего подозреваемого. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СУСК.