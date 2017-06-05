В Забайкалье подростка подозревают в надругательстве и убийстве девочки

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Несовершеннолетний юноша в Сретенском районе Забайкалья арестован по подозрению в сексуальном насилии и убийстве двухгодовалой дочери своей сожительницы, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель СУСК региона Егор Марков.
"В этот же день был задержан 17-летний сожитель матери девочки, у него взяты биологические образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Молодой человек допрошен. Он частично признался в совершении преступления. По ходатайству следствия перед судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказал Марков.
По данным СК, юноша обвиняется по статьям 105 (убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).