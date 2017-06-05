В Забайкалье площадь лесных пожаров за выходные снизилась втрое

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за выходные снизилась втрое, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что на утро пятницы в крае действовало несколько лесных пожаров на площади 7,6 тысячи гектаров.

"По состоянию на 08.00 5 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действует два лесных пожара в Акшинском и Кыринском районах близ населенных пунктов Акша, Турген на общей площади 1 тысяча 955 гектаров. Кроме того, два лесных пожара в Кыринском и Хилокском районах близ населенных пунктов Надежный, Могзон локализованы на общей площади 578 гектаров. Основной причиной действующих лесных пожаров в крае является человеческий фактор и возникновение сухих гроз. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В тушении принимают участие 239 человек и 26 единиц техники. Пять воздушных судов ведут мониторинг.