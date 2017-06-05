В Бурятии за выходные площадь пожаров выросла почти в пять раз

КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. За выходные площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась со 135 до 655 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в республике на утро пятницы действовало пять пожаров на площади 135 гектаров.

"На утро 5 июня в Муйском районе Бурятии продолжает действовать режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Всего на территории района зарегистрировано три очага на общей площади 655 гектаров. Из них два очага локализовано – крупный пожар на площади около 530 гектаров, и очаг вблизи поселка Таксимо на площади 15 гектаров. И один очаг продолжает действовать на площади 110 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что за сутки в республике был потушен пожар на площади менее гектара. На тушении работало 120 человек и 23 единицы техники.