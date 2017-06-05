В большинстве районов Приамурья отменили особый противопожарный режим

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июн — РИА Новости. Особый противопожарный режим отменен в большинстве районов Амурской области с понедельника в связи с нормализацией пожарной обстановки, сообщает региональный центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности.
"С 5 июня постановлением губернатора особый противопожарный режим отменен на территориях Архаринского, Белогорского, Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, Михайловского, Октябрьского, Ромненского, Свободненского, Серышевского, Тамбовского, Шимановского районов, городов Белогорск, Благовещенск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, пгт. Прогресс и ЗАТО Углегорск", — сообщает центр.
В восьми муниципалитетах — Зейском, Мазановском, Магдагачинском, Сковородинском, Тындинском, Селемджинском районах и городах Зея и Тында — особый противопожарный режим продолжает действовать.