На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту пяти километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В понедельник утром по местному времени на вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5 тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 30 километров в северо-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.

Вулкану установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на исполине могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до восьми километров.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.