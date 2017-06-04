Москвич, застреливший девять человек под Тверью, был безработным

БРЯНСК, 4 июн — РИА Новости. Москвич, в ходе конфликта застреливший в дачном кооперативе в Тверской области девять человек, перебивался случайными заработкам, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель управления МВД по региону Вадим Левшин.

"Электриком он не работал, перебивался случайными заработками. Проживал в Москве, в Тверской области отдыхал. Преступление произошло в ходе пьяного бытового конфликта", — сказал собеседник агентства.

В убийстве девяти человек на даче под Тверью подозревают ранее не судимого жителя Москвы. Он расстрелял своих знакомых из карабина, при этом одну из жертв сначала заставил копать себе могилу руками. Одной девушке удалось спрятаться и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали по горячим следам. Он был пьян и не пытался скрыться. Уголовное дело об убийстве будет расследовать центральный аппарат СК России.