СК допрашивает подозреваемого в убийстве девяти человек под Тверью

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Психологи оказывают помощь единственной выжившей девушке после стрельбы в поселке под Тверью, где погибли 9 человек; идет допрос подозреваемого, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил девять человек в дачном кооперативе в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы.

Отмечается, что девушке удалось спрятаться от подозреваемого и позвонить в правоохранительные органы.

"На данный момент известно, что преступление было совершено в ходе бытового конфликта, на момент преступления в доме находилось 10 человек. Одной 21-летней девушке удалось спрятаться от подозреваемого и вызвать сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали подозреваемого мужчину 1972 года рождения. В настоящее время его допрашивают, выжившей девушке оказывается психологическая помощь", — сказала Петренко в видеосообщении, которое размещено в официальном аккаунте СК РФ в Twitter.

В настоящее время бригада следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ проводит осмотр места происшествия с применением новейшей криминалистической техники. Детально воссоздается картина произошедшего, исходя из показаний очевидцев и свидетелей, изучается личность подозреваемого.