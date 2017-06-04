В Петербурге злоумышленник на грузовике похитил десять тонн сала

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Полиция в Петербурге разыскивает злоумышленника, который похитил с одной из баз 10 тонн сала, сообщает в воскресенье ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно сообщению, крупная партия шпика была вывезена на грузовом автомобиле Volvo.

"Третьего июня 2017 года в полицию обратился представитель одного из коммерческих предприятий с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник, находясь на территории овощной базы в Калининском районе, незаконно завладел товаром – десятью тоннами шпика, после чего, не оплатив его, скрылся с места происшествия на автомашине Volvo", — говорится в сообщении.

По факту хищения крупной партии товара полиция ведет проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время полицейские ищут предполагаемых злоумышленников.