СК возбудил дело после нападения собак на трехлетнего ребенка в Хакасии

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следователи в Хакасии возбудили уголовное после нападения стаффордширских терьеров на трехлетнего мальчика, сообщается на сайте СК России.

"Третьего июня в следственные органы СК РФ по республики Хакасия поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Домрачеева деревни Кайбалы Алтайского района две собаки породы стаффордширский терьер покусали ребенка", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

По версии следствия, мать ребенка и ее сожитель подрабатывали у мужчины и жили вместе с ребенком на территории его частного дома. Третьего июня собаки, находящиеся в вольере во дворе, выбрались из него и напали ребенка. Мать мальчика и ее сожитель попытались отогнать собак, однако загнать животных в вольер смог только хозяин.

Ребенок был госпитализирован в реанимацию "с множественными укушенными ранами лица и тела, пневмотораксом, открытым переломом левой лопатки". В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Также планируется оценить действия хозяина домовладения.