Во дворе торгового центра в Магадане взорвался контейнер с гелием

МАГАДАН, 04 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Несколько взрывов в воскресенье произошло во дворе торгового центра в Магадане, по данным спасателей, взорвались баллоны с гелием, хранившиеся в контейнере, сообщает ГУ МЧС России по Магаданской области.

"В Пожарно-спасательную службу поступило сообщение о загорании контейнера по улице Пушкина, 10 в городе Магадане. В контейнере находились баллоны со сжатым воздухом, под воздействием температуры произошла разгерметизация баллонов. В результате происшествия контейнер деформирован. Локализовать возгорание удалось спустя 20 минут с момента прибытия подразделений и вскоре полностью ликвидировать. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Поясняется, что сейчас на месте пожара работают дознаватели, выясняющие все обстоятельства произошедшего.

"К месту вызова проследовали дежурные караулы Специализированной пожарно-спасательной части, пожарно-спасательной части №20, а также спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Всего для ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и восемь единиц техники", — уточняет ведомство.