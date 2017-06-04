В Челябинской и Свердловской областях ликвидируют последствия непогоды

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Почти 3,4 тысячи человек ликвидируют последствия порывистого ветра в Челябинской и Свердловской областях, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"К работам по ликвидации последствий циклона привлечены более 3380 человек и 1120 единиц техники от разных ведомств и служб", — сказал собеседник агентства.

Подразделения Главных управлений МЧС России по Челябинской и Свердловской областям переведены в режим повышенной готовности. "Во взаимодействии с органами местного самоуправления и другими экстренными службами организована работа оперативных групп, аварийных-восстановительных и комплексных бригад", — сообщили в МЧС.

По данным на утро воскресенья, в Челябинской области энергоснабжение восстановлено, сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы на системах энергоснабжения в Свердловской области, где остаются без электричества 30 населенных пунктов, свыше 12 тысяч жилых домов, где проживают более 26 тысяч человек.

"Кроме того, проводятся работы по восстановлению 61 опоры ЛЭП и кровель 34 многоквартирных и частных жилых домов", — сообщили в МЧС.

В субботу в результате дождя и порывов ветра до 20 метров в секунду в Свердловской и Челябинской областях были обесточены 88 населенных пунктов, почти 24 тысячи жилых домов. Без света оставались более 97 тысяч человек. Ветер повалил 174 дерева, 61 опору ЛЭП, повреждены кровли 34 многоэтажных и частных жилых домов. Свердловская область в наибольшей степени пострадала от удара стихии.

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