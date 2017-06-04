При пожаре в Волгоградской области погибли трое детей

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Следователи в Волгоградской области начали проверку после гибели трех малолетних детей во время пожара, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Волгоградской области.

"В Волгоградской области организована проверка по факту гибели троих малолетних детей в результате пожара", — говорится в сообщении.

Как отмечается, частный дом хутора Красноярский Котельниковского района загорелся в субботу около восьми утра. В это время там находились трое малолетних детей в возрасте трех, пяти и семи лет. Несмотря на то, что прибывшие пожарные расчеты ликвидировали возгорание, спасти детей не удалось. Их тела были обнаружены в ходе тушения пожара.

Добавляется, что на место происшествие выехала следственно-оперативная группа для установления причин произошедшего.