Источник: в Москве посетителя продуктового магазина ранили из пистолета

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Посетитель продуктового магазина в центре Москвы получил огнестрельное ранение, нападавшие скрылись на автомобиле, сообщил РИА Новости источник в медицинских службах столицы. В МВД подтвердили ранение человека на Пресненском валу, предположительно из травматического оружия.

"Посетитель продуктового магазина на Пресненском валу получил огнестрельное ранение из пистолета от группы неизвестных. Они скрылись на автомобиле, на месте работает полиция", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт ранения гражданина из неизвестного оружия

"Около 23.20 в полицию поступило сообщение о конфликте на улице Пресненский вал, в ходе которого гражданину причинили ранение, предположительно из травматического оружия. Злоумышленники скрылись с места происшествия", — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте работают сотрудники полиции, решается вопрос о направлении пострадавшего в больницу. Кроме того, полицейские принимают меры к розыску и задержанию нападавших.