В двух муниципалитетах Свердловской области из-за урагана ввели режим ЧС
21:2703.06.2017
(обновлено: 21:31 03.06.2017)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн – РИА Новости. В двух свердловских муниципалитетах из-за урагана ввели режим ЧС, сообщает в субботу правительство региона.
Как сообщалось ранее, из-за урагана в Свердловской области погиб один человек. Без света остались граждане в Егоршинском, Ирбитском, Камышловском, Каменском, Нижнетагильском, Невьянском, Красноуральком, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах, в городах Ревда, Верхняя Пышма и Слободо-Туринском муниципальном районе.
"В Староуткинске и Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ураганного ветра. В оба муниципалитета по поручению главы региона Евгения Куйвашева незамедлительно выехали представители областного министерства общественной безопасности и министерства энергетики и ЖКХ", — говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, без электроснабжения остались около 38 тысяч человек. При этом отмечается, что на большинстве пострадавших территорий нарушения в подаче электричества уже устранены.
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