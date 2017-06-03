После столкновения двух автобусов в Подмосковье возбудили дело

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после столкновения двух автобусов в Московской области, в результате которого пострадало 14 человек, из них восемь подростков, говорится в сообщении главного следственного управления СК РФ по Подмосковью.

По официальным данным полиции, в ДТП с двумя автобусами на федеральной автодороге М-5 пострадали 14 человек, из них восемь подростков. Авария произошла утром в пятницу, столкнулись автобусы MAN, следовавший из Рязани в Домодедово, и автобус "ГолАЗ", который перевозил детей из Коломны в Истру на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.

Следователи уточнили, что поездка детей и заказ автобуса была организована Министерством образования Московской области. При этом, услуги по перевозке могли не отвечать необходимым требованиям безопасности.

Ранее ГУМВД по Московской области заявило, что организатор перевозки детей на автобусе не заказывал сопровождение в ГИБДД и не уведомлял Госавтоинспекцию в установленном порядке.

Следователи дадут правовую оценку деятельности организаторов перевозки детей, расследование дела продолжается.