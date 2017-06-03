В Ставрополье военные железнодорожники ликвидируют последствия наводнения

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Специалисты железнодорожных войск пополнили группировку войск Южного военного округа (ЮВО), сформированную для помощи населению Ставрополья в ликвидации последствий наводнения, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"В группировку войск Южного военного округа, сформированную для оказания помощи населению Ставропольского края в ликвидации последствий наводнения, дополнительно привлекли специалистов из соединения железнодорожных воск, дислоцированного в г. Георгиевске", — сказал Астафьев.

Он добавил, что железнодорожники уже помогли населению Ставропольского края в ликвидации последствий паводка в населенном пункте Краснокумское. Военнослужащие используют военную и специальную технику железнодорожных войск.

Паводок в Ставропольском крае вызвали рекордные за полвека дожди. От стихии в регионе пострадали 28 населенных пунктов. Более 2 тысяч домов, в которых проживают свыше 6,6 тысячи человек, оказались затоплены.