Под Курском столкнулись грузовик и легковушка, четыре человека погибли

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли, еще один пострадал при столкновении грузовика с легковым автомобилем в Тимском районе Курской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 87-м километре автодороги "Курск-Борисоглебск" в районе населенного пункта Погожее столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Пострадали пять человек, четверо из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, еще один пострадавший госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются.