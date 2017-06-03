Глава СК поручил возбудить дело после столкновения автобусов в Подмосковье

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения двух автобусов в Подмосковье, где пострадало 14 человек, из них восемь подростков, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По официальным данным полиции, в ДТП с двумя автобусами на федеральной автодороге М-5 пострадали 14 человек, из них восемь подростков. Авария произошла утром в пятницу, столкнулись автобусы MAN, следовавший из Рязани в Домодедово, и автобус "ГолАЗ", который перевозил детей из Коломны в Истру на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности". ГУМВД по Московской области заявило, что организатор перевозки детей на автобусе не заказывал сопровождение в ГИБДД и не уведомлял Госавтоинспекцию в установленном порядке.

"В связи с тем, что в результате аварии было большое количество пострадавших, среди которых дети, председатель Следственного комитета дал поручение возбудить по данному факту уголовное дело", — сказала Петренко.

Следователи выяснят все причины ДТП, уточнят, на каких основаниях осуществлялся трансфер несовершеннолетних, и соответствовали ли правила и качество их перевозки установленным законом нормам.