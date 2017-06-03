В одном из поселков в Бурятии готовятся к эвакуации из-за угрозы пожара

ИРКУТСК, 3 июн – РИА Новости. Жителей одного из микрорайонов поселка Таксимо в Бурятии готовят к эвакуации из-за угрозы перехода лесного пожара на жилые строения, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Бурятии.

"Третьего июня в 10:50 в дежурную часть ОМВД России по Муйскому району поступило сообщение о возникновении лесного пожара в 3 километрах от поселка Таксимо. Пожар действует в непосредственной близости от микрорайона Старое Таксимо, где расположено около 15 частных домов", — говорится в сообщении ведомства.

Число эвакуированных, по данным полиции, составит порядка 20 человек.