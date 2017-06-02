Саратовец бросил гранату в полицейских, пришедших к нему с обыском

САРАТОВ, 2 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое полицейских в пятницу получили травмы в результате подрыва гранаты жителем Саратова, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел вечером в пятницу, когда сотрудники полиции прибыли к частному дому в Ленинском районе Саратова для проведения обыска. Отмечается, что полицейские с санкции суда планировали провести обыск в рамках расследуемого дела, фигурантом которого хозяин дома не был.

"Мужчина, в доме которого должен был проводиться обыск, будучи недовольным правомерными действиями полицейских, предположительно, бросил в их сторону гранату, которая взорвалась, в результате чего двое сотрудников полиции получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов регионального управления СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов". Фигуранту дела грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская, пострадавшие полицейские после инцидента доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, а подозреваемый задержан.

Между тем, как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, обыск был связан с проверкой причастности 51-летнего жителя Саратова к незаконному хранению оружия. По данным ведомства, в оперативных мероприятиях, помимо полицейских, участвовали понятые из числа гражданских лиц, при этом хозяин дома, будучи пьяным, неожиданно бросил в сторону оперативников и понятых, предположительно, гранату.

"В сложившейся ситуации оперативники, проявив самоотверженность, закрыли телами понятых. Благодаря смелым действиям сотрудников, понятые не пострадали. В результате взрыва, предположительно, гранаты сотрудники полиции получили касательные ранения", — отмечается в сообщении.