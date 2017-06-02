Минкульт подтвердил, что обратился к следствию по делу "Седьмой студии"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство культуры подтвердило подлинность письма замминистра Николая Малакова в следственные органы с просьбой привлечь к уголовной ответственности фигурантов дела "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минкультуры.

"В связи с появлением в средствах массовой информации копии письма, подписанного заместителем министра культуры Николаем Малаковым, сообщаем, что опубликованное письмо было подписано уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что подобное обращение – стандартная процедура, применяемая в тех случаях, когда государству (в данном случае – в лице министерства культуры) может быть причинен крупный материальный ущерб.

"Учитывая, что ведомством в 2011-2014 годах выделялись субсидии, направленные на поддержку развития и популяризации современного искусства в рамках проекта "Платформа", было принято обоснованное решение обратиться в следственные органы", — добавили в пресс-службе.

Обыски в московском "Гоголь-центре" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли на прошлой неделе в рамках дела о хищении госсредств. По информации СК, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, в 2011–2014 годах похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее отмечал глава департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в то время Минкультуры ежегодно выделяло "Седьмой студии" деньги на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.