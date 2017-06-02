СК возбудил уголовное дело после проверки кафе, куда не пустили инвалидов

МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после проверки чайханы в центре Мурманска, куда охранник не пустил родителей с детьми-инвалидами, сообщили в региональном СУ СКР.

Об инциденте рассказала в интернете мама одной из девочек, которым не удалось попасть в чайхану. По ее словам, охранник кафе в грубой форме отказал мамам с девочками на колясках в посещении кафе.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления "нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина". "В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление конкретных лиц по данному уголовному делу, сбор и закрепление доказательств для установления полной и объективной картины произошедшего", — сообщили в ведомстве.

Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Руководители чайханы "Сумах" в свою очередь направили в СМИ открытое письмо-извинение, адресованное родителям девочек, в котором сообщили, что они "возмущены действием и бездействием персонала", заверяют, что в кафе есть все необходимое для приема гостей с ограниченными возможностям здоровья.

Как сообщила РИА Новости управляющая чайханы Илона Зимарева, сотрудник, выставивший детей из кафе, уволен. "Он был немедленно уволен. Я не хочу его ни видеть, ни слышать его оправданий", — сказала Зимарева.

Как ранее пояснил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, он связался с пострадавшими семьями и руководством чайханы. В кафе готовы принести извинения родителям, однако, по словам омбудсмена, родители настроены решительно и готовы обратиться в мировой суд, поскольку, по их данным, это не первый случай в "Сумахе".