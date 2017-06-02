В Москве при лобовом столкновении Chevrolet и Nissan пострадал водитель

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Chevrolet Camaro выехал на встречную полосу на Люблинской улице в Москве и столкнулся в лоб с внедорожником Nissan, в результате ДТП пострадал водитель спорткара, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Спорткар Chevrolet Camaro по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с внедорожником Nissan. Пострадал водитель Camaro", — сказал собеседник агентства.

По его словам, от удара смяло передние части обоих автомобилей. О состоянии пострадавшего водителя спортивной машины источник не сообщил.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП на Люблинской улице с пострадавшим водителем Chevrolet, отметив, что инцидент произошел в пятницу в 11 утра. Полицейские расследуют причину аварии и устанавливают все ее обстоятельства.