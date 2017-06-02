В Мурманске проверяют кафе, куда не пустили детей-инвалидов

МУРМАНСК, 2 июн — РИА Новости. Следователи в Мурманской области начали проверку инцидента в кафе "Сумах" в центре Мурманска, куда охранник не пустил три семьи с детьми в инвалидных колясках отметить День защиты детей, сообщили в региональном управлении СК.

Об инциденте рассказала в интернете мама одной из девочек, которым не удалось попасть в чайхану. По ее словам, охранник кафе в грубой форме отказал мамам с девочками на колясках в посещении кафе.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.

Как пояснил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган, он связался с пострадавшими семьями и руководством чайханы. "Администратор заведения сказала мне, что она в шоке, и что уже уволили человека, который поступил так. В кафе готовы принести извинения родителям", — рассказал Коган.

Однако, по его словам, родители настроены решительно и готовы обратиться в мировой суд, поскольку, по их данным, это не первый подобный случай в "Сумахе".

"Родители подадут иск, я буду участвовать в суде в интересах детей", — сказал Коган.

Он также добавил, что инцидент произошел после мероприятия, посвященного Дню защиты детей.

"Там взрослые говорили, как любят и защищают детей. Дети убедились, что это неправда. Я считаю, что чайхана должна возместить моральный вред детям", — заявил омбудсмен, который не смог вспомнить ни одного подобного случая в Мурманске.