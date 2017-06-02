Студия Нетиевского через суд требует от "Уральских пельменей" вернуть заем

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 12 июля начнет слушания по очередному спору бывшего директора екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского с другими участниками популярного телевизионного шоу, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.

В этом иске студия Нетиевского First Hand Media требует признать недействительными сделки и применить последствия их недействительности путем возврата сумм займа. Ответчиками заявлены пять юрлиц, в том числе ООО "Уральские пельмени продакшн", а также десять индивидуальных предпринимателей, в частности участники телешоу Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Андрей Рожков и другие.

Подробности исковых требований, в том числе суммы займов, которые требует вернуть истец, в материалах суда пока не сообщаются.

Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу вели спор по поводу товарного знака "Уральские пельмени".

В настоящее время директором "Уральских пельменей" в ЕГРЮЛ указан Андрей Рожков. По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. Его учредителями являются десять участников одноименного шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Сергей Нетиевский, Александр Попов, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов и Максим Ярица. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия.

Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.