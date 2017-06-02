Студия Нетиевского через суд требует от "Уральских пельменей" вернуть заем

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 12 июля начнет слушания по очередному спору бывшего директора екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского с другими участниками популярного телевизионного шоу, сообщили в пятницу РИА Новости в суде.
Подробности исковых требований, в том числе суммы займов, которые требует вернуть истец, в материалах суда пока не сообщаются.
Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько судебных разбирательств с "Уральскими пельменями". В частности, он выиграл два дела, в которых оспаривал свое отстранение от должности директора, в том числе добился от коллектива компенсации своих судебных расходов. Кроме того, студия Нетиевского и телешоу вели спор по поводу товарного знака "Уральские пельмени".
Сайт First Hand Media сообщает, что эта продакшн-студия была основана Нетиевским в 2012 году. Она занимается производством телевизионных сериалов разных жанров, юмористических и развлекательных шоу, полнометражных художественных и документальных фильмов.