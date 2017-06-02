В Кузбассе задержали женщину, которая 19 лет жила с чужим паспортом

КЕМЕРОВО, 2 июн — РИА Новости. Полицейские в кузбасском городе Прокопьевске задержали женщину, которая почти 19 лет жила по чужому паспорту, скрываясь от правоохранительных органов, сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, при проверке информации об использовании поддельного паспорта полицейские задержали 59-летнюю цыганку, у которой изъяли документ, выписанный на имя жительницы Челябинска. При проведении дактилоскопии оказалось, что она уроженка Новокузнецка, которую Октябрьский районный суд Новосибирска в 1998 году объявил в розыск.

Как выяснили правоохранители, тогда женщине было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и хранением оружия и боеприпасов. Однако уголовное дело в отношении фигурантки было приостановлено, поскольку она скрылась от суда, который заочно арестовал ее и объявил розыск.

"В конце 1990-х злоумышленница скрывалась в Челябинской области, где нашла паспорт на имя местной жительницы. В документ подозреваемая вклеила свою фотографию и стала пользоваться им как своим. Почти 19 лет женщина жила по чужому паспорту, чтобы скрываться от полиции. Все это время она не попадала в поле зрения правоохранительных органов", — сообщили в ГУМВД.

Задержанную конвоировали в Новосибирск, где будет принято решение о ее наказании за прошлые преступления. Кроме того, она стала фигуранткой нового уголовного дела за использование заведомо подложного документа. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 6 месяцев ареста. Ведется следствие.