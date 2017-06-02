Прокурор требует два года тюрьмы для сбившего детей водителя Gelandewagen

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Прокурор требует приговорить водителя Mercedes Gelandewagen Александра Шарого, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, к двум годам ограничения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По данным СК, 12 декабря 2016 года мужчина на элитном внедорожнике наехал на двух девочек на Мосфильмовской улице в Москве. Установлено, что дети с мамой переходили дорогу по пешеходной зоне на разрешающий сигнал светофора.

Накануне стало известно, что обвиняемый возместил родителям близняшек 3 миллиона рублей — сумму ущерба, на которую они заявили к подсудимому.

На предыдущем заседании стало известно, что в результате аварии одна из пострадавших девочек потеряла почти все коренные зубы, у нее сломана челюсть и она нуждается в длительном лечении.

Дело Александра Шарого рассматривается в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаянии подсудимого, за что ему смягчают наказание.

По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Gelandewagen находится под домашним арестом.