Прокурор требует два года тюрьмы для сбившего детей водителя Gelandewagen

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Прокурор требует приговорить водителя Mercedes Gelandewagen Александра Шарого, сбившего девочек-близнецов на пешеходном переходе, к двум годам ограничения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Накануне стало известно, что обвиняемый возместил родителям близняшек 3 миллиона рублей — сумму ущерба, на которую они заявили к подсудимому.
Дело Александра Шарого рассматривается в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаянии подсудимого, за что ему смягчают наказание.
По решению Дорогомиловского суда Москвы водитель Gelandewagen находится под домашним арестом.