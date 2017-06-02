ГИБДД не уведомили заранее о перевозке детей, попавших в ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Организатор перевозки детей на автобусе, который попал в ДТП в Коломенском районе Подмосковья, не заказывал сопровождение в ГИБДД и не уведомлял Госавтоинспекцию в установленном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

В пятницу на 105-м километре федеральной автодороги М-5 столкнулись автобусы Scania и MAN. Пострадали 14 человек, в том числе восемь детей, находившихся в автобусе Scania. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что частный автобус перевозил детей в Истру на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности", а этот маршрут был зарегистрирован в ГИБДД.

"Организатор перевозки детей не заказывал сопровождение автобуса в ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и в установленном порядке Госавтоинспекцию по данному мероприятию не уведомил", — сказал собеседник агентства.

По данным ГУМВД, в результате ДТП пострадало восемь подростков в возрасте от 15 до 17 лет, четверо из которых с различными травмами госпитализированы.